Cet après-midi la Géorgie a réalisé le plus gros exploit de son histoire en sortant l’Équipe de France dès les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025. Ceci consécutivement à un premier séisme hier soir suite à la défaite de la Serbie contre la Finlande. Mais c’est QUOI ce délire ?!?

Celle-là on ne l’avait pas vu arriver…

Étape 1, on se dit dans un premier temps que la Géorgie c’est pas le Thunder non plus, « ne pas les prendre de haut » etc, et tout ira bien. Étape 2 la hype monte hier soir après la défaite de la Serbie, « chouette le tableau s’ouvre à mort », mais focus focus, match par match, mètche par mètche comme dirait Ancelotti.

Puis patatra, en fait cette Géorgie ça ne rigole pas du tout, ça n’était donc pas un hasard s’ils avaient tapé l’Espagne en poules.

Ces quelques lignes ont justement vocation à remettre l’église au centre du village, d’Helsinki à Tbilissi. C’est juste une expression.

Les Géorgiens ? Un vrai quatuor de leader lorsque certaines grandes nations se cherchent une hiérarchie sur cet Euro. Tornike Shengelia est border légende d’EuroLeague et vit actuellement sa meilleure vie, Goga Bitadze et Sando Mamukelashvili n’ont pas forcément inventé le fil à couper le beurre mais sont des bébés estampillés NBA que pas grand monde n’arrête dans le basket FIBA, quand Kamar Baldwin remplit le rôle de l’ennemi honni, né ailleurs mais rajouté à la bande pour deux ou trois signatures et trois poignées de main. Autour de ça une armée de soldats la bave aux lèvres qui auront été – sur ce huitième – dix fois plus combatifs que leurs adversaires français. Et si jusque-là la meilleure perf de cette nation de basket lors d’un Euro était quelque chose comme une 1 527è place, leur présence en quarts est peut-être bien la cerise sur le gâteau d’une demi-douzaine d’années à progresser dans l’ombre.

Serbia will probably play against France in quarter-finals.

En face de la Géorgie mercredi soir en prime time ? La Serbie Finlande évidemment. Et pourquoi pas la Laponie pendant qu’on y est ? Bah non, personne ne dit ça, car avant de mettre en avant l’énième fail international de la génération Jokic, admettez que cette équipe de Finlande ne fait marrer personne et cela depuis les matchs de préparation durant lesquels ce grand farfadet de Lauri Markkanen en envoyait déjà 40 par match. Tout autour de lui de fins limiers, Mikael Jantunen ou Sasu Salin pour ne citer qu’eux, et à l’arrivée ceux qui étaient considérés comme de potentiels emmerdeurs avec un premier tour à domicile sont désormais en quarts de finale et sont… à leur place, après leur victoire aussi éclatante qu’historique contre la Serbie d’un multiple MVP et champion NBA.

Mercredi soir la Géorgie et la Finlande s’affronteront donc pour une place en demi-finale de l’Euro, contre le vainqueur de Turquie – Pologne. Un dernier carré à gauche très, très, très original, mais par pitié avant de parler d’effondrement d’untel ou d’untel, pensez d’abord aux vainqueurs, car tous ces vainqueurs méritent tout ce qui leur arrive. C’est dit.