Huitième de finale cauchemardesque pour nos Bleus qui sont désormais éliminés de la compétition. La Géorgie a montré plus d’envie, plus d’impact, alors on envoie les notes pour décortiquer tout ça.

Géorgie

Duda Sanadze (3) : il a été catastrophique, alors à la place on voudrait vous rappeler l’existence d’Ondrej Duda, ancien footballeur slovaque. Voilà, rien de plus à ajouter.

Kamar Baldwin (9) : « Oh le coquin ! » Merci Grégoire Margotton pour ces mots qui résument parfaitement le match du plus Américain des Géorgiens. Une vraie petite peste qui nous a allumé tant à l’intérieur que de loin. Sacré coquin va !

Goga Bitadze (6) : passer de Gocaca Bitadze en première mi-temps à Méga Bitadze en fin de match, on aurait aimé l’éviter celle là.

Sandro Mamukelashvili (7) : autant on l’a adoré quand il a oblitéré l’Espagne a quasi lui tout seul. Autant là, s’il avait pu se calmer ça nous aurait bien arrangé. Très impactant physiquement, fonce tout droit dès qu’il voit la moindre brèche. En même temps avec un look de viking comme ça, fallait s’y attendre.

Tornike Shengelia (9) : vous trouvez pas qu’il a des airs d’Espagnol un peu ? Nan parce qu’en terme d’épouvantail ça se place très haut. Ecœurant de réussite à chaque mini espoir français. Faut être honnête, il nous a TUÉ.

Beka Burjanadze (6) : il était à 1/9 de loin dans la compétition avant de nous assassiner de deux bombinettes dans le corner. Du coup on suppose que c’est un hater du pain et du fromage. On oubliera pas non plus sa célébration d’ahuri pendant que nos Bleus sombraient. En bref, on l’aime pas.

Giorgi Ochkhikidze (-) : Son nom c’est une onomatopée… ah et sinon il n’a joué que 7 minutes.

Giorgi Shermadini (5) : des hooks d’un autre temps, et c’est tout ce qu’on a retenu de sa performance

Rati Andronikashvili (-) : dans la famille des Shvili, on voudrait le moins bon.

France

Théo Maledon (4) : malheureusement, il n’aura jamais réussi à vraiment trouver son rythme dans cette compétition. Trop maladroit pour peser, il y a quand même eu du mieux en fin de troisième quart mais malheureusement pas assez. Allez Théo, ça va se relancer au Real Madrid !

Elie Okobo (7) : notre closer habituel n’a malheureusement pas pu nous sortir du pétrin cette fois. On y a cru pourtant quand on l’a vu enchaîner interception, panier et passage en force concédé dans le dernier quart alors que son début de match était compliqué. Mais Baldwin et Shengelia ont juste été trop forts…

Zaccharie Risacher (4) : trop vite mis en difficulté par un problème de faute, il faudra attendre le dernier quart pour retrouver un minimum notre Kevin Durant français avec un 3-points très important pour tenter de recoller. Petite mention pour sa grosse claquette en première aussi. Pas son meilleur match de la compèt quand même, et tristement son dernier.

Bilal Coulibaly (3) : certainement le pire match de son Euro au pire des moments. 0 points inscrit, a pris une sauce monumentale par Kamar Baldwin en première mi-temps. Allez faut oublier tout ça, les flashs montrés face à la Belgique étaient tellement prometteurs.

Isaia Cordinier (-) : il a mis le premier panier du match, et c’est malheureusement presque tout ce qu’il a apporté sur ses 10 minutes de jeu. Compliqué.

Sylvain Francisco (7) : il a commencé la seconde mi-temps à la place de Théo Maledon et on a tout de suite senti son impact. Toujours aussi incisif, toujours aussi foufou et capable de nous sortir des gros shoots. Cette fois ce fut trop court, mais quelle compétition du Sylvain.

Guerschon Yabusele (5) : le capitaine nous a fait rêver avec son agressivité en début de match, qui a malheureusement trop vite été stoppée par un problème de fautes. Résultat, plus de rythme et une fin de match sans adresse. Le seum habite chacun de ces mots.

Nadir Hifi (-) : à deux doigts de lui mettre 10 juste pour les tresses plaquées, mais avec la déception de la défaite, on va s’abstenir.

Jaylen Hoard (5) : lui aussi a été gêné par ses fautes, pourtant sa présence a presque toujours été positive. Dommage car l’image que l’on retiendra c’est le scotch qu’il s’est mangé par Bitadze en fin de rencontre, pas du tout représentatif de sa performance.

Mouhammadou Jaiteh (7) : une immense première mi-temps avec beaucoup d’impact et de plays cruciaux qui nous ont évité de sombrer quand la Géorgie accélérait. Malgré la défaite, dans notre livre, il s’appelle désormais Shaquille Jaiteh.

Timothe Luwawu-Cabarrot (-) : une bonne entrée avant de rejoindre la maladresse collective et de ressortir. Rien de plus à dire malheureusement