Le gros défaut de l’Équipe de France depuis le début de cet EuroBasket 2025 est son adresse longue distance. Une faiblesse qui a été fatale, ce dimanche, face à la Géorgie. Les Bleus n’ont réussi que 6 de leurs 36 tentatives derrière l’arc, la raison principale de cet échec collectif.

Avant la rencontre face à la Géorgie, la capacité des Bleus à rentrer des tirs à 3-points était déjà largement mise en doute. Plus tôt dans la compétition, les joueurs de Frédéric Fauthoux ne s’étaient pas vraiment positionnés comme des spécialistes :

vs Belgique : 8/28 (29%)

vs Slovénie : 12/34 (35%)

vs Israël : 8/32 (25%)

vs Pologne : 9/32 (28%)

vs Islande : 12/31 (39%)

Mais en huitième de finale, le pourcentage est descendu encore plus bas. Un 6/36 hideux (17%) avec pourtant la grande majorité de ces tirs ouverts. Le nombre conséquent de tentative est un symbole de l’incapacité de l’Équipe de France à trouver des solutions en attaque. Guerschon Yabusele et les siens ont tenté de s’en sortir en appuyant sur leur point faible.

On aura le temps de débriefer cette défaite avec plus de recul, mais ce qui saute aux yeux, c’est la maladresse en attaque sur l’ensemble du tournoi (6/36 à 3-points aujourd’hui) .

Avant la CDM 2027 et les JO 2028, il faudra trouver des snipers, c’est essentiel en FIBA ! pic.twitter.com/p0SrzWanTz

Au global dans la compétition, c’est donc un horrible 55/193 (28%) qui a été réalisé par les « snipers » de Frédéric Fauthoux. Dans une compétition FIBA, c’est interdit et la sanction est tombée rapidement.

Ce problème doit être géré avant les grandes échéances internationales de 2027 et 2028. Le développement du tir de Victor Wembanyama, Alexandre Sarr ou encore Zaccharie Risacher pourraient aider, mais si de véritables spécialistes venaient à éclore d’ici-là, ce serait une excellente nouvelle pour le groupe France !