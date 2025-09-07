EuroBasket 2025 : les quarts de finale officiels !

On connaît l’affiche des quatre quarts de finale de cet EuroBasket 2025. Le plus gros match est bien sûr ce magnifique Serbie – France Finlande – Géorgie. La compétition est terminée pour les Bleus, mais de magnifiques rencontres sont encore à venir.

Alperen Sengun et ses coéquipiers étaient les immenses favoris face à la Suède, mais ils se sont faits très peur. Les potes de Pelle Larsson ont livré un très beau combat et ont poussé les Turques dans leurs retranchements. Le genre de rencontre qui fait progresser et c’est une excellente nouvelle puisque la Pologne arrivera dans ce quart de finale avec le plein de confiance et sans rien à perdre. Jordan Loyd est sur un nuage et a encore guidé les siens face à la Bosnie-Herzégovine (28 points). Plus généralement, les Polonais ont rentré 39% de leurs tirs derrière l’arc en huitièmes. Ils seront dangereux !

Le match se déroulera mardi, l’heure n’est pas encore connue

THE ROAD TO THE #EUROBASKET TROPHY 🏆 pic.twitter.com/WFhqxgP8xU

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

Les deux immenses surprises de ces huitièmes de finale se retrouvent en quart. Personne ne s’imaginait que la Serbie et la France sortiraient aussi tôt dans cette compétition et pourtant, ces deux exploits ne souffrent d’aucune contestation. La Finlande comme la Géorgie ont montré des qualités tactiques et physiques qui laissent penser que cet affrontement pourrait faire des étincelles. Lauri Markkanen et ses coéquipiers sont les meilleurs rebondeurs (et rebondeurs offensifs) du tournoi, un point faible des Géorgiens. Est-ce la clé du match ?

Le match se déroulera mercredi, l’heure n’est pas encore connue

L’Allemagne s’est fait peur face à une très vaillante Seleçao. L’adresse était aux abonnés absents pendant trois quart-temps avant de se redresser un petit peu. Cette fois c’est passé, notamment car l’attaque portugaise était plutôt faible, mais ça ne pourra plus se reproduire à partir de maintenant. La preuve ? C’est qu’en face d’eux en quart, un seul homme est capable de créer une problématique presque insoluble. Luka Doncic s’est payé l’Italie, il n’aura pas peur d’une autre grande nation de football à l’Est de la France !

Le match se déroulera mercredi, l’heure n’est pas encore connue

Slovenia vs Germany next 🍿

IG/ eurobasket pic.twitter.com/bnU7p1XWMc

— Luka Updates (@LukaUpdates) September 7, 2025

Lituanie – Grèce

Les Lituaniens sont affaiblis depuis la perte de Rokas Jakubaitis, mais ils ont montré qu’ils étaient des tauliers du Vieux Continent. Presque systématiquement dans le Top 8 des compétitions européennes, Jonas Valanciunas et sa clique feront cette fois face à un grand défi. Giannis Antetokounmpo, ses frères et ses coéquipiers sont irréprochables depuis le début de l’EuroBasket et sont peut être les favoris pour se rendre en finale sur la partie gauche du tableau. Une opposition musclée est attendue.

Le match se déroulera mardi, l’heure n’est pas encore connue