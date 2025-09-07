Dernier huitième de finale de cet EuroBasket 2025, la Grèce affrontait Israël. Sans grande surprise, Giannis Antetokounmpo (37 points) a survolé la rencontre en traumatisant la raquette israélienne. Deni Avdija lui, n’était pas dans un grand soir. La Grèce file en quart de finale et y affrontera la Lituanie.

Une première mi-temps assez largement dominée par la Grèce Giannis Antetokounmpo. Assez fou de voir à quel point le Greek Freak semblait jouer au milieu de gamins de 13 ans. Tout y passe que ce soit en transition ou ligne de fond. Résultat : 21 points (à 10 sur 12 au tir !), 4 rebonds et 1 passe en à peine 13 minutes de jeu. Un monstre tout simplement.

« Coach, on a un plan pour défendre le grand grec ? » pic.twitter.com/oMgqlPJjTr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025

Côté israélien, on a essayé de résister comme on peut. Deni Avdija a eu du mal à trouver son rythme, c’est plutôt grâce aux 9 points de Roman Serkin qu’Israël a pu finir qu’à 9 unités des Grecs après 20 minutes de jeu. Assez pour créer l’exploit en deuxième mi-temps ?

Manifestement non, puisque malgré un petit run qui les fera revenir à une possession en début de troisième quart-temps, les Grecs étaient juste… plus forts. Giannis a continué de s’amuser en finissant à 37 pions (78% au tir c’est une folie), 10 rebonds, 1 passe et 1 contre. Le tout sans être surutilisé (29 minutes de jeu) car même sans lui, sa sélection a géré tranquillement.

On va notamment rendre hommage à Alexandros Samodurov, le jeune pivot de 20 ans du Panathinaikos, hyper précieux au rebond (notamment offensif avec 4 prises), et qui a aussi ÉCRASÉ la défense israélienne avec une claquette qu’il est allé chercher dans les nuages. Superbe perf de soldat.

REMEMBER THE NAME:

ALEXANDROS SAMODUROV 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/GWRWOrbJc1

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Score final : 84-79 pour la Grèce qui se dirige donc vers les quarts de finale où elle affrontera la Lituanie. On va s’abstenir de faire le moindre pronostic, on a vu ce que ça a donné de choisir des favoris sur les huitièmes…

Score final : 🇬🇷 84 – 79 🇮🇱

Giannis Antetokounmpo et ses potes sont les derniers qualifiés pour les quarts de finale.

Match maîtrisé de A à Z, malgré le faible écart à la fin. L’objectif : reproduire la même performance contre la Lituanie au tour suivant ! 🙌 pic.twitter.com/pUP0ub4KBo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025