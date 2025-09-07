EuroBasket 2025, le récap du jour : ce rêve bleu n’avait rien de merveilleux

Si cette deuxième journée de huitièmes de finale d’EuroBasket 2025 a moins été marquée par les surprises que la dernière, c’est malheureusement nos Bleus qui ont cristallisé l’upset de la journée en s’inclinant face à la Géorgie. On se consolera en matant les highlights de Giannis et Luka.

Les résultats du jour

Pologne – Bosnie-Herzégovine : 80-72

– Bosnie-Herzégovine : 80-72 France – Géorgie : 70-80

: 70-80 Italie – Slovénie : 77-84

: 77-84 Israël – Grèce : 84-79

Difficile de commencer par autre chose que la terrible désillusion Bleue que nous avons vécu cet après-midi. Une maladresse terrible qui nous a suivi tout au long de la compétition, une équipe géorgienne qui, il faut le dire, en voulait tout simplement plus que nous. Ça fait une sortie dès les huitièmes de finale, pas du tout ce que l’on espérait mais on va décider de suivre les sages paroles de Nico Batum : cet échec est une leçon qui servira à la nouvelle génération dans de nouvelles compétitions.

Fin de match : 🇬🇪 80 – 70 🇫🇷

TREMBLEMENT DE TERRE, LES BLEUS SONT ÉLIMINÉS EN 1/8E DE FINALE DE L’EUROBASKET !!!

Victoire méritée des Géorgiens, meilleurs des deux côtés du terrain. Oui c’était une compétition de transition, mais c’est un vrai échec. 😔 pic.twitter.com/HhJOngjpsv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2025

Dans les autres rencontres pas de grosses surprises. Jordan Loyd continue d’être une belle surprise dans cet EuroBasket en emmenant la Pologne en quart de finale, pendant que les grosses stars, Luka Doncic (42 points) et Giannis Antetokounmpo (37 points), ont dominé leur matchups respectives. Pourquoi il fallait que ce soit nous la surprise du jour…

Le programme de demain