Ce week-end, entre deux huitièmes de finale de l’Euro, avait lieu la Coupe d’Europe de 3×3 à Copenhague. Un spot une nouvelle fois incroyable sur le port danois et deux équipes françaises… décevantes au strict point de vue du bilan.

2024 fut une année… suspendue pour le 3×3 en France. On ne va pas revenir en détail sur toutes les dingueries passées, elles sont toutes là au passage, mais disons que pour faire mieux il aurait fallu se lever tôt. Pas surprenant donc de voie nos Bleus et Bleues en baver un peu pour rester au sommet, et la Coupe d’Europe de ce week-end n’a pas dérogé à la règle. Aïe.

Du côté des garçons, l’absence de Franck Seguela a donné la chance au bondissant Bordelais Emmanuel Monceau de s’aguerrir au plus haut niveau, alors que la compétition voyait également le retour en Bleu du GOAT Alex Vialaret. C’est d’ailleurs lui qui envoyait l’EDF en quarts de finale samedi avec un tir mon-stru-eux face à l’Allemagne.

ALEX VIALARET CALLS GAME 😱🥶

FRANCE 🇫🇷 DEFEAT GERMANY AND TAKE TOP OF THE POOL! 🎯🔥#3x3Europe pic.twitter.com/fuumRp7ggH

— 3×3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) September 6, 2025



Malheureusement la hype née la veille n’a pas accouché d’un exploit puisque Jules Rambaut, Hugo Suhard, Alex et Manu sont tombés le lendemain dès les quarts face aux futurs champions d’Europe lituaniens. Forcément une déception mais rien à jeter évidemment, on connait le côté aléatoire de cette discipline même si on s’habitue vite à la fame et qu’on a hâte de revoir tous ces bégés en haut de l’affiche.

Chez les filles peut-être encore plus de déception… car nos Bleues échouent à quelques lay-ups du podium, une fois de plus face à des Espagnoles aussi chiantes en 3×3 qu’en 5×5. Une Roja expérimentée puissance 1000 qui a eu raison de Marie Mané, Sixtine Macquet, Yohanna Ewodo et Marie-Eve Paget lors de la petite finale, que les Françaises disputaient après avoir perdu contre les Pays-Bas en demi, futures championnes d’Europe. Rageant, encore plus face à l’Espagne, mais pour le coup et au vu des changements récents (sélectionneur, nouveau vivier…), c’est à froid une quatrième place encourageante pour la suite de la saison.

Tout ce beau monde qui reprendra la route du World Tour et des Women Series pour retrouver l’habitude de gagner des matchs et d’enjailler nos week-ends un peu trop fades. Allez messieurs, allez mesdames, on recule un peu mais c’est pour mieux sauter ensuite.