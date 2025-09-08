WNBA : Las Vegas est imbattable, Indiana valide son ticket pour les Playoffs

Nouvelle nuit de WNBA qui nous rapproche encore un peu plus de la fin de saison régulière. Au programme, Indiana s’envole vers les Playoffs pendant que les Sparks maintiennent le peu d’espoir qui leur reste d’y accéder. Tandis qu’à Vegas, les Aces sont en train de devenir invincibles au meilleur des moments. C’est l’heure du récap !

Les résultats de la nuit

Malheureusement assez peu de suspense dans les trois rencontres qui ont habité cette nuit WNBA, mais commençons avec la moins marquante. Los Angeles continue de s’accrocher à ses espoirs de Playoffs en battant Dallas, notamment grâce à la Belge Julie Allemand, autrice de 21 points à 8 sur 8 au tir et de 5 interceptions.

Julie Allemand was FLAWLESS tonight in the @LASparks win over the Wings! 💯

There have been 184 regular season games in WNBA history where a player recorded 20+ PTS and 5+ STLS. Allemand is the FIRST to do it while shooting 100% from the floor (8-for-8).

21 PTS | 5 STLS | 8-8… pic.twitter.com/Feb3iFHMmi

Les Sparks doivent absolument gagner leurs deux prochains matchs pour espérer se qualifier, en croisant les doigts pour que Seattle trébuche face aux Valkyries. C’est très loin d’être fait, surtout quand on sait que les deux derniers adversaires des Angelinos sont le Mercury et… les Aces.

Venons-y à cette équipe de Vegas qui est littéralement en train de piétiner la Ligue sur cette fin de saison. Le Sky a été oblitéré cette nuit pour une quatorzième victoire consécutive, la quatrième plus grande série de victoires de l’histoire WNBA. Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, A’ja Wilson a encore une fois dominé ses adversaires avec 31 points, 11 rebonds, 4 interceptions et 3 contres.

A’ja Wilson with her 13TH 30-POINT GAME this season 🤯

She passes Jewell Loyd and Maya Moore for the MOST EVER in a single season 🙌 pic.twitter.com/W8IWbqDCz9

Elle décroche ainsi le record du plus grand nombre de performance à 30 pions en une seule saison avec 13 réalisations, record jusque-là détenu par Jewell Loyd et une certaine Maya Moore. Ce dernier push sera-t-il suffisant pour décrocher une quatrième statuette de MVP ?

Et enfin pour finir ce récap en beauté, le Fever d’Indiana s’est assuré sa place en Playoffs en gagnant très facilement face à Washington. Fiesta collective dans laquelle cinq joueuses ont terminé à 10 points ou plus, et énorme soulagement pour une franchise qui a été malmenée par les blessures tout au long de la saison au point de perdre leur joyau Caitlin Clark.

Si le Fever ne pourra pas viser le titre cette année, il pourra au moins se targuer d’avoir survécu là où beaucoup se seraient effondrés. Qui sait, peut-être que cet esprit de résilience sera la fondation de futurs runs légendaires une fois que tout le monde sera remis sur pied.

PLAYOFF BOUND 🔥

we’ve officially clinched our spot in the 2025 WNBA Playoffs! pic.twitter.com/YQKlVN99TE

