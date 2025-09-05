WNBA : Caitlin Clark out jusqu’à la fin de la saison

La mauvaise nouvelle de la journée nous vient de l’Indiana. Toujours pas de WiFi dans la région ça on sait, mais là on parle surtout de la crackette Caitlin Clark, qui a annoncé il y a quelques heures sur ses réseaux que sa saison était définitivement terminée. Une saison sophomore com-pli-quée…

13 petits matchs, pas de Playoffs et puis s’en va. La deuxième saison WNBA de Caitlin Clark ne restera pas dans les annales.

Elle avait battu tous les records lors de sa saison rookie, mais le deuxième acte nous laisse un goût amer et ça n’est pas de son fait. Blessée à l’aine depuis la mi-juillet, CC a donc du se résoudre on imagine la mort dans l’âme à tirer un trait sur sa saison, à dix jours du début des Playoffs.

I had hoped to share a better update, but I will not be returning to play this season. I spent hours in the gym every day with the singular goal of getting back out there, disappointed isn’t a big enough word to describe how I am feeling. I want to thank everyone who had my back… pic.twitter.com/paD5sEYG1q

— Caitlin Clark (@CaitlinClark22) September 5, 2025



16,5 points et 8,8 passes de moyenne, un Fever qui va disputer les Playoffs mais dont on ne se fait guère d’illusions sur ses chances sans sa superstar, bref 2025 se range déjà dans le tiroir des années à oublier, ou au mieux dans celui de celles dont il faudra se nourrir pour rebondir. Sans faire de raccourci foireux hommes-femmes on se souvient des difficultés de Stephen Curry à ses débuts à cause de ses chevilles et/ou genoux fragiles, et de sa capacité ensuite à travailler sur son physique pour en faire une force et non une faiblesse. C’est philosophique tout ça, désolé on s’est arrêté à trente minutes de médecine en 2006.

Pas de Caitlin Clark en Playoffs donc, ça enlève un peu de hype mais attention car en 2026, CC sera fâchée…