60 matchs disputés, 24 équipes en lice, 16 qualifiées, 8 éliminées. Un bracket qui sort du chapeau. Vous êtes libres ce week-end ? Parfait. Vous êtes pris ce week-end ? Libérez-vous. Envoyez le programme des huitièmes de finale !

Les huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025

Samedi, 11h : Turquie – Suède

Samedi, 14h15 : Allemagne – Portugal

Samedi, 17h30 : Lituanie – Lettonie

Samedi, 20h45 : Serbie – Finlande

Dimanche, 11h : Pologne – Bosnie

Dimanche, 14h15 : France – Géorgie

Dimanche, 17h30 : Italie – Slovénie

Dimanche, 20h45 : Grèce – Israël

Voici donc le tableau des 8èmes avec un côté droiiiiiiit qui fait MAL bordel pic.twitter.com/oARPboZm0F

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2025



Le verdict est tombé, et le hasard a donc offert un bracket qui penche très à droite… La France affrontera la Géorgie et très probablement la Serbie en quarts en cas de victoire, alors que l’Allemagne est également dans la même partie de tableau, ce qui nous prive d’ores et déjà d’une finale Allemagne – Serbie que beaucoup attendaient. Les Français joueront leur huitième dimanche à 14h15, parfait pour digérer le rôti de Tata Monique.

Les Turcs font partie des gagnants de ce premier tour et se voient ouvrir un chemin royal vers les demi, et Riga risque d’exploser samedi à 17h30 pour un énorme derby entre la Lettonie et la Lituanie.

Demain repos, mérité, et samedi puis dimanche on se met bien !