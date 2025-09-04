EuroBasket 2025 : La France affrontera la Géorgie en huitième de finale

Ça y est, c’est officiel ! Les Bleus connaissent leur adversaire pour les huitièmes de finale de cet EuroBasket 2025. La Géorgie se dressera face à l’EDF, on aime beaucoup Sandro Mamukelashvili, mais si on peut en coller 30 à son pays, nous ça nous va.

Il aura fallu attendre la fin d’un money time clownesque et interminable entre Grecs et Espagnols, 47 parpaings balancés sur la ligne des lancers, et finalement l’élimination de la Roja (mouahaha), pour que nos Bleus découvrent enfin l’identité de leur adversaire pour les huitièmes de finale. C’est la Géorgie qui se retrouvera sur notre chemin.

🇫🇷 LA FRANCE AFFRONTERA LA GÉORGIE EN 8ÈME ! 🇬🇪

Rendez-vous dimanche pour un affrontement bieeeen physique 💪

Une place en quart de finale au bout de cet affrontement immanquable ! pic.twitter.com/zmet8VBgsS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 4, 2025

Une sélection surprenante qui avait notamment tapé l’Espagne d’entrée derrière un énorme Sandro Mamukelashvili avant de gratter une deuxième victoire facile face à Chypre. Hormis ça, les Géorgiens se sont inclinés face aux trois autres membres de leur groupe, en prenant notamment une immense rouste face à la Grèce d’un Giannis en promenade de santé (53-94).

En voyant le tout, on se dit que l’on peut se permettre d’être optimiste pour notre chère EDF. Un petit coup de mou face à Israël a suffit aux hommes de Freddy Fauthoux pour parfaitement réagir face à la Pologne (merci Guerschon), et de finir ces poules en démonstration contre les Islandais.

On ne va pas trop s’avancer, tout peut se passer sur les parquets, mais quand même faut pas déconner, la France est favorite pour atteindre les quarts de finale ! Réponse définitive ce dimanche.