On jouait aujourd’hui les derniers matchs de la phase de poule de l’EuroBasket 2025. Tonnerre sur Limassol, l’Espagne ne verra pas le bracket final d’un Euro pour la première fois depuis 1977. Désolé mais CHAMPAGNE.

Les résultats du jour

Bosnie Herzégovine – Géorgie : 84-76

– Géorgie : 84-76 France – Islande : 114-74, les notes du match

– Islande : 114-74, les notes du match Israël – Slovénie : 96-106

: 96-106 Italie – Chypre : 89-54

– Chypre : 89-54 Espagne – Grèce : 86-90

: 86-90 Pologne – Belgique : 69-70

On y est ! La première phase de cet Euro est terminée, 16 équipes partent en huitièmes et huit retournent à la casa. Parmi elles ? L’Espagne bazar de bazar ! Quoi ? Eh oui, la Roja n’est plus ce qu’elle était et malgré la présence sur le banc de ce génie du mal de Sergio Scariolo et d’un roster loin d’être périmé, l’Espagne voit la Grèce, l’Italie, la Bosnie et la Géorgie lui griller la politesse. On ne va pas se mentir et essayer d’y aller d’une manière polie mais c’est un énorme cheh pour une nation qui a fait faire des cauchemars à la France pendant 20 ans.

VOICI LES 8ÈMES DE FINALES DE L’EURO :

Turquie 🇹🇷 vs Suède 🇸🇪

Allemagne 🇩🇪 vs Portugal 🇵🇹

Lituanie 🇱🇹 vs Lettonie 🇱🇻

Serbie 🇷🇸 vs Finlande 🇫🇮

France 🇫🇷 vs Géorgie 🇬🇪

Grèce 🇬🇷 vs Israël 🇮🇱

Italie 🇮🇹 vs Slovénie 🇸🇮

Pologne 🇵🇱 vs Bosnie Herzégovine 🇧🇦 pic.twitter.com/uS48gVIy0H

Aujourd’hui est donc un jour de fête, pour nos amis Belges également qui s’offrent un succès pour du beurre et des frites face à la Pologne. Les Français ont atomisé l’Islande de manière très sérieuse, Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo ont joué comme des MVP et seront au rendez-vous des huitièmes, et demain on va pouvoir passer une journée tranquille avant la dinguerie de ce week-end !

