EuroBasket 2025 : Luka Doncic (37 points) a fini les poules en beauté face à Israël

La Slovénie était déjà assurée d’être qualifiée pour les huitièmes, mais qu’importe, Luka Doncic a quand même sorti le grand jeu pour venir à bout d’une Israël menée par un gros Deni Avdija (34 points). De quoi faire le plein de confiance avant que les choses sérieuses commencent.

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Luka Doncic est un génie du basket. Le genre capable de nous faire bondir de nos canapés, mais aussi de nous filer de sacrées envies de reprises de volées dans la télé quand il est agacé (et agaçant). Cet après-midi, c’est plutôt la première option qui s’est imposée.

LUKA MAGIC IS REAL.

📊 37 PTS 11 REB 9 AST #EuroBasket pic.twitter.com/2fmBqXKjFw

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

37 points à 12 sur 21 au tir, 11 rebonds, 9 passes et 3 interceptions face à Israël pour le dernier match de poule de son pays. Disons qu’on est plutôt sur une performance agréable à regarder en tant que spectateur. Véritable métronome et moteur de sa sélection, Luka Magic est donc passé à un rien d’un immense triple-double, mais c’est loin d’être le plus important.

Avec ce succès, la Slovénie enchaîne une troisième victoire consécutive après un début de compétition inquiétant. Rien n’est encore sûr au classement, puisque si la Pologne l’emporte face à la Belgique, c’est le point average qui décidera de l’ordre entre Slovènes, Israéliens et Polonais, mais au moins, le plein de confiance est fait, et par là on entend que Luka Doncic a pu bien se mettre en jambes.

Sur une note Bleue, cette victoire de Luka et des siens assure la première place du groupe D à notre Équipe de France, plus qu’à patienter pour découvrir notre adversaire des huitièmes !