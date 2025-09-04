Après une année 2024 historique pour le basket 3×3 français, on repart sur un nouveau cycle avec dans le viseur Los Angeles 2028. A partir de demain c’est en Europe que ça se passe avec la Coupe d’Europe 2025, et deux équipes de France qui visent évidemment la médaille. On vous présente tout ça !

Direction Copenhague pour cette Coupe d’Europe, Copenhague et son pont de l’Oresund, Copenhague et son panorama de Nyhavn, Wikipedia va bien merci pour lui. Deux équipes de France ambitieuses on l’a dit, plus ou moins reconstruites par François Brisson et Karim Souchu, avec les moyens du bord et surtout l’envie d’aller chercher une vraie perf pour impulser de nouveau une belle dynamique au 3×3 Français.

Côté garçons le sélectionneur pourra compter sur une équipe avec un gros accent du Sud-Ouest. Deux Toulousains – Jules Rambaut et Hugo Suhard – et deux Bordelais (Alex Vialaret et Emmanuel Monceau), le dernier nommé ayant été appelé pour remplacer le n°1 français Franck Seguela, blessé à la cheville au dernier challenger de Bordeaux. Les quatre zozos affronteront en poule l’Allemagne et la Hongrie et croiseront en quarts avec la poule de la Lituanie et l’Autriche, champions d’Europe en titre.

Chez les filles une équipe assez inédite une fois de plus, dans la lignée de ce que propose le nouveau sélectionneur depuis un an. La GOAT Marie-Eve Paget sera là pour apporter son immense expérience et ses shoots de zinzin, Marie Mané l’accompagne un an après avoir été MVP de la finale des Women Series, Yohanna Ewodo continue son ascension au plus haut niveau et dans la raquette la légendaire Sixtine Macquet s’apprête à retourner tout Copenhague de ses moves et de sa folie. Les filles joueront demain face à l’Azerbaidjan et l’Ukraine avant de croiser en quarts avec le groupe de l’Allemagne et de la Pologne.