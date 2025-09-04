Ben Simmons pourrait prendre sa retraite !

Ce serait une grosse surprise, mais après seulement 10 ans au sein de la Grande Ligue, Ben Simmons pourrait décider de prendre une retraite anticipée, et ce malgré l’intérêt des Knicks notamment. L’ancien numéro 1 de Draft est en pleine réflexion.

Il était annoncé comme un futur très grand, certains fous disaient même que LeBron pouvait aller se reposer car ça y est, la relève était arrivée. Aujourd’hui l’ambiance est bien plus morose, inversement proportionnelle au talent pourtant gigantesque du bonhomme. L’ancien Sixer Ben Simmons envisagerait une retraite… à seulement 29 ans.

DEVELOPING: Ben Simmons is considering retiring from the NBA, per @SbondyNBA pic.twitter.com/SDr8kLTgT8

— Legion Hoops (@LegionHoops) September 3, 2025

L’info nous vient de Stefan Bondy, reporter pour le New York Post, qui annonce pourtant que les Knicks sont intéressés par l’idée de recruter le numéro 1 de Draft 2016. Et malgré l’intérêt d’un aussi gros marché, qui en plus de ça est dans de très bonnes dispositions pour aller au moins en Finales de Conférence, Ben Simmons hésite.

On a beaucoup envoyé de punchlines sur ces fameuses mixtapes d’été et les 17 « alors peut-être » qu’il nous a fait prononcer à chaque nouvelle saison, n’empêche que le gamin doit être sacrément atteint pour hésiter à accepter une situation qui semble pourtant idéale. Affaire à suivre donc.