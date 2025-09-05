Les Playoffs se rapprochent en WNBA, et les Playoffs… les Golden State Valkyries y participeront ! Après seulement quelques mois d’existence, la franchise californienne va jouer sa première postseason, champagne pour nos trois petites françaises !

Les résultats de la nuit

Y’a des news qui donnent le smile comme dirait l’autre. Janelle Salaün (19 points et 6 rebonds), Iliana Rupert (10 points et 3 contres) et Carla Leite (15 points et 5 passes) disputeront donc les Playoffs WNBA pour leur première saison avec les Valkyries. La victoire de cette nuit face aux Wings de Paige Bueckers valide définitivement la qualif de la franchise de la baie et on connait désormais les huit franchises qui se disputeront le titre à partir du 14 septembre (Lynx, Aces, Dream, Mercury, Liberty, Fever, Storm, Valkyries)

“What do you say to Ballhalla and the fans Janelle?”

“THANK YOU GUUUUUUUUUUUYS!” 🥹💜

— Janelle Salaün after clinching a playoff berth with the @valkyries

Postseason Push presented by @DraftKings pic.twitter.com/UpPit7qPSr

— WNBA (@WNBA) September 5, 2025



Un peu plus haut dans le classement les Aces ont frappé un grand coup avec une victoire autoritaire face au leader de la Ligue le Lynx de Minnesota. A’Ja Wilson en a collé 31 sur la raquette de Minny et la franchise de Vegas passe à 13 victoires de suite, la plus longue série de victoires de son histoire. Le nouvel épouvantail de la Ligue ?

A’ja Wilson commanded the floor in the @LVAces win over the Minnesota Lynx, 97-87 🤩

31 PTS | 8 REB | 80% FG | 2 AST | 2 BLKS

Her contributions helped the Aces achieve their 13th consecutive win and their longest win streak in OVERALL franchise history.

This marks the SEVENTH… pic.twitter.com/Fdedpd9uqT

— WNBA (@WNBA) September 5, 2025