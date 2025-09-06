EuroBasket 2025 : la preview des 1/8e de finale de samedi

Les huitièmes de finale sont arrivés ! Ce samedi l’EuroBasket 2025 passe aux matchs à élimination directe. Et le programme de ce premier jour met l’eau à la bouche. Quatre matchs, quatre batailles, que demander de plus ?

Programme du jour

11h00 : Turquie – Suède

14h15 : Allemagne – Portugal

17h30 : Lituanie – Lettonie

20h45 : Serbie – Finlande

Si les deux premières affiches semblent déséquilibrées sur le papier, un élément extérieur pourrait bien aider les « outsiders » : l’horaire. Car, même si, à Riga, il y a une heure supplémentaire à prendre en compte, Alperen Sengun et ses coéquipiers devront être prêts à jouer leur survie dès midi. Il ne faudra pas avoir fait une insomnie. Les fans NBA ont déjà vu ce que donnaient les matchs tôt aux États-Unis, en terme d’adresse. Attention au piège !

Les 4 premières affiches des 1/8e de finale sont connues :

Turquie 🇹🇷 – Suède 🇸🇪

Serbie 🇷🇸 – Finlande 🇫🇮

Lituanie 🇱🇹 – Lettonie 🇱🇻

Allemagne 🇩🇪 – Portugal 🇵🇹

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2025

Sur le papier, la journée devrait monter en puissance et l’événement de ce samedi, c’est peut-être le duel des pays baltes à 17h30. Deux pays ennemis, proches en terme de niveau de jeu et une arène de Riga complètement acquise à la cause des leurs. Si aucune des deux équipes ne passent à côté, le spectacle peut-être superbe.

Le dernier match au programme est également assez déséquilibré sur le papier, mais les fans français auront un intérêt particulier, puisque le vainqueur sera l’adversaire de la France en quarts de finale si les hommes de Frederic Fauthoux passent la Géorgie. Lauri Markkanen contre Nikola Jokic : des belles performances individuelles pourraient bien tomber.

Vous vous apprêtez à passer une belle journée de basket-ball… attendez seulement de voir demain !