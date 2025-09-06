EuroBasket 2025, la preview de Turquie – Suède : l’écart attendu est entre 28 et 73 pions

Dans le premier huitième de finale de cet EuroBasket 2025, la Turquie sera ultra favorite face à la Suède. Une équipe invaincue contre une autre à une seule victoire, on a assez peu de doutes sur l’identité du quart de finaliste.

S’il y a bien une équipe qui surprend par son niveau depuis le début de la compétition, c’est bien la Turquie. Alors on savait que cette équipe avait du potentiel derrière certains NBAers comme Alperen Sengun, Cedi Osman ou même dans une moindre mesure Adem Bona, mais de là à autant marquer les esprits, c’était impronostiquable.

5 victoires en 5 matchs sur ces phases de groupes. Attendez laissez-nous checker… ah oui ça veut bien dire que les Turcs se sont défaits de la Serbie, immense favorite de la compétition, dans un dernier match au sommet où Baby Jokic a dominé sa version originale. Cedi Osman a lui aussi pris feu de temps à autre. Franchement, c’est difficile de trouver quelque chose à redire sur la sélection d’Ergin Ataman.

🇹🇷 95 – 90 🇷🇸

La Turquie s’offre la Serbie dans un match qui s’est élevé au rang d’art ! 👏

Personne n’a envie de croiser ces deux équipes, je dis bien PERSONNE.

Merci messieurs pour ce spectacle incroyable ! pic.twitter.com/MOTvOMQDcD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 3, 2025

Alors en face, on a beau avoir beaucoup de respect pour Pelle Larsson, on a tout autant de mal à imaginer son équipe suédoise accrocher, ne serait-ce qu’un minimum, le rouleau compresseur turc.

Une seule victoire pour eux, face à une Grande-Bretagne qui s’est pris tollé sur tollé (-130 de différentiel, le deuxième pire de la compétition), on ne peut pas vraiment dire que ce soit une base sur laquelle fonder quelconque espoir d’upset dans ces huitièmes de finale.

L’objectif sera donc sans doute de limiter la casse plus qu’autre chose, sortir la tête haute et éviter d’en prendre 40 dans le caisson. La Turquie devrait s’en sortir très facilement, rendez-vous ce samedi, dès 11h.