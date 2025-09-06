EuroBasket 2025, la preview d’Allemagne – Portugal : boucherie en vue ?

Parmi les deux huitièmes de finale les plus déséquilibrés de cet EuroBasket 2025, le Portugal et sa belle histoire tentera de résister, et de créer une surprise qui tiendrait presque du miracle face à l’Allemagne en mode rouleau compresseur. On vous prévient, ça peut être plié en 1min30.

Peu importe ce qu’il adviendra de ce huitième de finale, le Portugal a réussi sa compétition. Une victoire ça semblait déjà le bout du monde, une première depuis 18 ans, et les Portugais l’ont fait face aux Tchèques !

Ils ont même doublé la mise en s’offrant l’Estonie sur un énorme shoot au culot de Rafael Lisboa, un deuxième succès synonyme de qualification pour les phases finales.

L’histoire est belle pour un pays qui a souvent brillé sur le rectangle vert, mais qui se développe de plus en plus dans d’autres sports co, et notamment sur les parquets. Mais bon, autant d’habitude on est toujours du genre à pousser pour un exploit du petit poucet, autant là, ça va être compliqué d’espérer la moindre chose contre la Mannschaft.

Une Allemagne qui n’est absolument pas venue pour rigoler. Invaincue, emmenée par un duo de feu Dennis Schröder/Franz Wagner, les Allemands ont collé rouste sur rouste depuis le début de la compétition, avec un écart moyen de 32,8 points en cinq matchs. Une folie furieuse.

Autant vous dire que même si la Seleção a plutôt bien résisté à l’autre favori de la compétition, la Serbie (80-69), ce huitième de finale d’EuroBasket pourrait très vite ressembler à un duel entre des professionnels et les minimes de Montbrison (commune qui possède une très belle mairie soit dit en passant).

Alors buffet à volonté complet ou intervention divine ? réponse ce samedi à 14h15.