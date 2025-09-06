La cérémonie du Hall of Fame 2025 aura lieu cette nuit à Springfield. Cette année, ce sont Dwight Howard, Carmelo Anthony, Sue Bird, Maya Moore et d’autres légendes du basket qui se succèderont sur le podium pour livrer leur discours. Un grand moment à venir.

La liste complète des intronisé(e)s au Hall of Fame 2025 :

Carmelo Anthony

Dwight Howard

Sue Bird

Maya Moore

Sylvia Fowles (ancienne star WNBA)

Danny Crawford (ancien arbitre NBA)

La « Redeem Team » de 2008 (Team USA)

Billy Donovan (coach, deux titres consécutifs de champion NCAA)

Micky Arison (propriétaire du Miami Heat)

La cérémonie du Hall of Fame, cet événement annuel où certains des plus grands joueurs et joueuses de l’histoire du basket-ball essaient de mettre les larmes aux yeux des fans. Les discours de Dennis Rodman, Shaquille O’Neal ou, plus récemment Dwyane Wade, sont restés dans les mémoires et cette nuit, ce sont huit monstres sacrés qui tenteront de faire la même chose.

Il y aura du beau monde à Springfield. Carmelo Anthony a choisi le même Dwyane Wade et Allen Iverson pour l’introduire dans le panthéon tandis que Dwight Howard fera confiance à Shaquille O’Neal (oui oui !). Et lorsque le gros Shaq parle, on l’écoute (sauf lorsqu’il évoque le basket-ball actuel). Sue Bird et Maya Moore sont deux des meilleures joueuses de basket à avoir mis les pieds sur terre, ce qui assure une cuvée riche dans tous les aspects de la balle orange !

La cérémonie commencera à 1h00 du matin en France… avant une autre très belle journée de basket-ball demain !