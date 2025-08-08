Début septembre, une nouvelle magnifique cuvée intégrera le Hall-of-Fame. Carmelo Anthony fera son entrée dans ce panthéon du basket et sera introduit par deux de ses anciens coéquipiers, Allen Iverson et Dwyane Wade.

Quand on pense à Carmelo Anthony, on pense immédiatement au scoring. L’ailier est un des meilleurs de l’histoire lorsqu’il s’agit de mettre un ballon dans un panier. Que ce soit à 3-points, dans la peinture et surtout à mi-distance, l’ancienne star des Knicks a toute la panoplie.

Un art qu’il respecte et ça s’est vu dans ses choix avant d’intégrer le Hall-of-Fame le 6 septembre prochain. Melo a demandé à deux autres rois des 1v1, Allen Iverson et Dwyane Wade d’écrire un discours pour l’introduire à Springfield.

Carmelo Anthony a choisi Allen Iverson et Dwyane Wade pour l’introduire au Hall-of-Fame !

Il y aura du gros scoreur derrière le micro 🏀 https://t.co/QYTMVe9wsW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 7, 2025

Allen Iverson est une idole de Carmelo Anthony. Le petit arrière est rentré en NBA sept ans avant son poulain et a affolé la Ligue grâce à sa capacité de dribble et de pénétration. Son style a également marqué une génération, Melo étant d’ailleurs arrivé en NBA avec un style capillaire proche de celui de son ainé. Les deux hommes ont ensuite joué ensemble à Denver entre 2006 et 2009.

Dwyane Wade est arrivé en NBA en même temps que celui qui est devenu un de ses meilleurs amis. Ils ont été rivaux toutes leurs carrières, mais se sont retrouvés à de multiples occasions sous le maillot de Team USA, il est un des hommes qui le connait le mieux et pourrait offrir un discours très émouvant début septembre. Il a prouvé, lors de sa propre intronisation, être doué dans l’exercice.

Source texte : Bleacher Report