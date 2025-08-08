WNBA : Alyssa Thomas réussit un troisième triple-double consécutif

Alyssa Thomas est rentrée dans l’histoire de la WNBA cette nuit. Elle est devenue la première joueuse à réussir trois triple-doubles consécutifs. Les Phoenix Mercury en ont profité pour écraser le Indiana Fever (95-60).

Les résultats de la nuit

Déjà que le Chicago Sky est une des moins bonnes équipes de la Ligue, sans Angel Reese, difficile d’espérer quoi que ce soit, même à domicile, contre un Atlanta Dream qui truste le podium. Cette nuit le terrain a donné raison au papier tant l’écart de niveau a été abyssal. Allisha Gray a pu s’amuser avec 25 points à 9/15 au tir et son équipe a mis le couvercle dès le troisième quart-temps avec un retentissant 32-18.

Allisha Gray (8/7/25) pic.twitter.com/k5ftwTST23

À Los Angeles, le seul match serré de la soirée a vu la victoire des locales grâce à une performance collective. Sept joueuses ont dépassé la barre des 9 unités, Julie Allemand s’est illustrée avec un triple-double et Cameron Brink a montré qu’elle revient de plus en plus fort avec 11 points et 5 rebonds en 16 minutes. En face, les Françaises du Sun ont fait de belles performances. 10 points et 7 passes pour Leïla Lacan et 6 points en 9 minutes pour Migna Touré.

Cameron Brink (8/7/25) pic.twitter.com/GY2OvVeDey

Mais c’est dans le troisième et dernier match que l’histoire s’est écrit. Le Phoenix Mercury a écrasé le Indiana Fever dans une rencontre peu passionnante, mais c’est la performance d’Alyssa Thomas qui a été marquante. 18 points, 11 rebonds et 10 passes, un troisième triple-double consécutif après avoir déjà réussi l’exploit face au Sun et au Sky. C’est une première en WNBA !

HISTORY WAS MADE TONIGHT BY ALYSSA THOMAS 👏

Thomas’ 18 PTS, 11 REB & 10 AST made her the first Player in WNBA History to record 3 straight triple-doubles!

Check out her highlights ⤵️#WelcometotheW pic.twitter.com/i1g8kgLqii

