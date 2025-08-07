Michael Jordan vs LeBron James : MrBeast veut organiser un 1v1

Le débat du GOAT, vivier de discussions sans fin depuis des années. Qui est le meilleur entre Michael Jordan et LeBron James ? MrBeast, youtubeur le plus suivi au monde souhaite répondre à cette question à sa manière, en organisant un 1v1 entre les deux légendes.

Depuis quelques mois, MrBeast se rapproche de plus en plus de l’univers du basket-ball. Lors de sa vidéo avec 50 youtubeurs du monde entier, Jimmy, de son vrai nom avait organisé une épreuve autour de la balle orange. Quelques mois plus tard, il était présent et lançait un défi à un fan lors du All-Star Game NBA.

Dans une de ses dernières vidéos, le roi de YouTube a déclaré vouloir désigner celui de la Grande Ligue. Il souhaite organiser un 1v1 entre Michael Jordan et LeBron James. Une façon différente d’influer dans le débat du GOAT !

MrBeast plans a LeBron vs. Jordan 1v1 — with a twist to handicap LeBron 🤫 pic.twitter.com/8SCxsQ16nd

Les deux hommes n’ayant pas le même âge ou la même condition physique, LeBron James aurait un désavantage. Ce dernier n’ayant pas encore connu.

Les deux légendes du basket-ball n’ont pas encore répondu à l’invitation, mais nul doute que si l’événement venait à être mis en place, la curiosité serait grande. Vous pariez sur qui ?

