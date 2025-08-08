Malik Beasley expulsé de son appartement à Detroit

Été horrible pour Malik Beasley. L’arrière est sous enquête pour avoir peut-être réalisé des paris sportifs suspects autour de la NBA et désormais il a été expulsé de son appartement à Detroit du fait de deux non-paiements du loyer…

Ça devait être une intersaison géniale pour Malik Beasley. Après sa saison magnifique aux Detroit Pistons, il était facile de l’imaginer obtenir un gros contrat sur plusieurs années dans la franchise de son choix. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Juste après l’ouverture de la Free-Agency, Shams Charania a révélé que l’arrière était sous enquête pour paris sportifs suspects ; Jontay Porter ayant été exclu de la NBA pour cette raison. Et quelques semaine plus tard, DetroitNews révèle qu’il a été expulsé de son appartement.

Malik Beasley was evicted from his Detroit apartment after reportedly being sued twice this year for failing to pay $21,500 in rent, per @detroitnews

Malik Beasley n’aurait pas payé son loyer à deux reprises cette année. Une charge mensuelle qui s’élève à 21 500 dollars. Cette saison, il touchait pourtant 6 millions de dollars.

Sur ses réseaux sociaux, l’arrière s’est exprimé en ces termes :

“Les gens disaient des choses insensées dans les médias… ils me jugeaient… Je vais vous dire une chose : j’ai une source de motivation. Je suis prêt à écraser quiconque se trouverait devant moi, je suis prêt à prouver une fois de plus que j’ai ma place dans cette ligue.”

"People were saying some crazy things in the media… people judging me… I'll tell you one thing, I got a chip on my shoulder. I'm ready to destroy anybody in front of me, I'm ready to prove again that I belong in this league."

– Malik Beasley

– Malik Beasleypic.twitter.com/GYFmrYLA0l

Mais à l’instant T, Beasley n’a ni équipe, ni futur certain en NBA, ni même appartement dans le Michigan…

