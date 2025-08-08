Josh Giddey intéresserait les Golden State Warriors

Depuis plusieurs semaines, les Chicago Bulls et Josh Giddey n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un montant pour prolonger l’Australien dans l’Illinois. Les Golden State Warriors pourraient en profiter, ils sont intéressés par le meneur de jeu.

Trois dossiers difficiles traînent dans cette Free-Agency 2025 : ceux de Cam Thomas, Jonathan Kuminga et Josh Giddey. Trois joueurs qui attendent un contrat à plus de 30 millions de dollars par saison mais que les franchises ne sont pas prêtes à distribuer.

Et si les Warriors ne veulent pas offrir tout cet argent à Jonathan Kuminga, ils pourraient bien le donner à Josh Giddey. Selon Jake L Fischer, les Californiens sont très intéressés par le meneur de jeu australien.

Josh Giddey sort d’une très belle deuxième partie de saison à Chicago et a montré toute sa polyvalence. Arturas Karnisovas et Marc Eversley ne sont toutefois pas disposer à lui offrir un trop gros pactole. Un manque de confiance qui pourrait bien le frustrer.

Au début de la Free-Agency, des rumeurs annonçaient un sign-and-trade entre les Bulls et les Warriors pour s’échanger Nikola Vucevic et Jonathan Kuminga. Et si un autre joueur de l’Illinois faisait le voyage ?

