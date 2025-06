Malik Beasley, visé par une enquête pour paris sportifs autour de la NBA

Le futur de la carrière de Malik Beasley est en danger. Le sixième homme brillant des Detroit Pistons, la saison dernière, est visé par une enquête du bureau du procureur américain pour paris sportifs suspects sur des matchs NBA.

L’affaire Jontay Porter avait secoué la NBA. L’ancien joueur des Toronto Raptors a été banni à vie de la NBA après s’être rendu coupable de paris sportifs autour de ses performances. On ne rigole pas avec l’éthique sportive dans la Ligue dirigée par Adam Silver.

Malik Beasley est visé par une enquête pour des faits similaires remontant à la saison 2023/24, date à laquelle le frère de Michael Porter Jr n’avait pas encore servi d’exemple. Shams Charania a dévoilé l’information et a aussi rapporté que Mike Bass, le porte-parole de NBA, a confirmé la coopération de la Grande Ligue dans cette affaire judiciaire.

BREAKING: The U.S. District Attorney’s office is investigating Detroit Pistons guard Malik Beasley on allegations of gambling related to NBA games and prop bets, sources told ESPN. Serious development surrounding one of the top NBA free agents. pic.twitter.com/U0W1QONYva

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025

À l’époque des possibles paris, l’arrière était dans un creux de sa carrière. Manque de chance, l’enquête arrive à un très mauvais moment puisque, dans la lignée d’une très belle saison à Detroit, il allait probablement se réengager avec les Pistons pour 42 millions de dollars sur 3 ans.

Désormais les négociations sont en pause, en attente de plus d’informations et une autre question se pose : Malik Beasley rejouera-t-il un jour en NBA ?

Source texte : Shams Charania