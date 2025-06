Jaylin Williams prolonge au Thunder pour 23 millions de dollars sur 3 ans

La parade de champions à peine terminée, Sam Presti est déjà de retour au travail. Le General Manager a prolongé Jaylin Williams, son intérieur en sortie de banc, pour 24 millions de dollars sur trois ans.

Pour devenir champion, il ne suffit pas d’avoir sept bons joueurs de rotation et le cas Jaylin Williams est un excellent exemple. L’intérieur a donné des bons relais à la doublette Chet Holmgren – Isaiah Hartenstein toute la saison pour les garder en forme et leur permettre de briller en Playoffs. De plus, il est un des garants de la bonne ambiance dans le vestiaire.

Sam Presti le sait mieux que personne et a décidé de prolonger un des chouchous du public avant même que la Free Agency ne commence. 24 millions de dollars sur 3 ans, accord conclu, et c’est Shams Charania qui l’a rendu public.

Oklahoma City Thunder C/F Jaylin Williams is signing a new three-year, $24 million contract extension with the franchise, sources tell ESPN. Thunder declined Williams’ $2.1M team option and negotiated the new raise with his agents Marcus Monk and Sean Kennedy of Excel Sports. pic.twitter.com/16rvbMDpyG

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025

Dans une autre franchise, Jaylen Williams pourrait sans doute avoir plus d’argent et d’opportunités. Il est un intérieur mobile, excellent pour provoquer des fautes offensives et extrêmement polyvalent. Il l’a d’ailleurs prouvé en réussissant de multiples triple-doubles la saison dernière.

Mais il se sent bien dans ce groupe et vient de remporter un titre NBA. L’aventure ne pouvait pas s’arrêter en si bon chemin. Les commentateurs n’ont pas fini de confondre Jalen et Jaylin Williams à Oklahoma City.

Source texte : Shams Charania