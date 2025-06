James Harden prolonge avec les Clippers pour 81,5 millions sur 2 ans

Le Barbu reste à Los Angeles ! James Harden a conclu avec les Clippers une prolongation de contrat de 81,5 millions de dollars sur 2 ans. La star de l’équipe décline donc son année optionnelle (36,3 millions) et jouera le titre avec les Voiliers pendant encore (au minimum) une saison.

Une année garantie, et une autre partiellement avec une player option. Voilà les termes du contrat de James Harden, tout juste prolongé par les Clippers pour la coquette somme totale de 81,5 millions de dollars. Le résultat d’une belle saison pour le Barbu, qui a guidé les Clips vers les Playoffs malgré un Kawhi Leonard blessé la majeure partie de l’exercice.

Et une prolongation du barbu aux Clippers !

On enlève la player option et on signe deux ans pour un 1+1 des familles.

Harden souhaite finir sa carrière à Los Angeles, on y va. https://t.co/y6Fyf53KBK

À 35 ans, Harden a joué 79 matchs en saison régulière (record depuis 2016-17) en ayant un impact fondamentale dans la réussite sportive de la franchise. Son augmentation salariale n’est pas du tout usurpée et l’an prochain, LA tentera à nouveau de jouer le titre en sa compagnie, et en pariant sur la constance physique de Leonard pour propulser les Clippers au-delà de la 5e place, leur classement final à l’Ouest à l’issue de la saison régulière.

