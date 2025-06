EuroBasket 2025 : la Belgique est championne d’Europe, et ce fût une finale MAGNIFIQUE !

LE DOUBLÉ ! La Belgique est championne d’Europe de basket pour la 2e fois consécutive, battant l’Espagne en finale au terme d’un match sublime. Congrats !

Quelles belles championnes. Au bout d’un final dingue, la Belgique remporte l’EuroBasket 2025 face à l’Espagne. La consécration pour une génération dorée qui est assurément l’un des poids lourds du basket féminin mondial. Le trident infernal Kyara Linskens, Emma Meesseman, Julie Allemand a fait un chantier énorme (52 points à 3, sur les 67 au total), et quand on vous parle d’un final énorme, les images valent mieux que mille mots

WHAT DID WE JUST WITNESS???#EuroBasketWomen | #DareToDream pic.twitter.com/7mLqM0iAc7

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 29, 2025

La Belgique, qui a raté la finale des Jeux Olympiques l’été passé en tombant de justesse en demi face à l’équipe de France, se rattrape avec un deuxième sacre européen consécutif. La récompense d’un travail remarquable de Mike Thibault, qui a repris l’équipe après le départ de Rachid Meziane pour la WNBA. Félicitations, c’est amplement mérité.

2023 🏆

2025 🏆

BELGIUM ARE #EUROBASKETWOMEN CHAMPIONS ONCE AGAIN! pic.twitter.com/Be6r82oEZh

— FIBA Women’s EuroBasket (@EuroBasketWomen) June 29, 2025