Julius Randle va prolonger avec les Wolves pour 100 millions sur 3 ans

Après Naz Reid il y a quelques heures, les Wolves vont donc prolonger leur aventure avec Julius Randle. La raquette de Minnesota est verrouillée pour 2025-26, et Naz et Julius feront d’ailleurs équipe avec… deux Français.

Naz Reid, Julius Randle, Rudy Gobert. Voilà donc les trois intérieurs qui apprendront la vie au jeune français Joan Beringer la saison prochaine. Le board des Wolves semble satisfait des deux dernières saisons (deux finales de conf quand même !) et reconduit donc la peinture avec les mêmes soldats.

🚨 JULIUS RANDLE RESTE CHEZ LES WOLVES !! 😱 https://t.co/VNncaxupLo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2025



Julius Randle va pouvoir continuer à envoyer de la grosse production avec parfois 25 tirs, parfois 15 rebonds, parfois 13 passes, un joueur évidemment très polyvalent et capable d’être très dominant mais, le plus important, toujours en faisant la gueule. Plus sérieusement et dans des termes de tunasse, la resiganture du J à ce prix-là est peut-être le signe de la fin prochaine de l’aventure de Nickeil Alexander-Walker, le cousin de Shai qui devrait donc quitter Minny dans les prochaines heures (on parle des Hawks ou des Pistons), et on rappelle d’ailleurs que le début de la Free Agency est programmé pour demain minuit.

Ok donc Naz Reid et Julius Randle sont verrouillés chez les Wolves, ça veut dire bye bye probable pour Nickeil Alexander Walker.

Le management de Minnesota croit en ce groupe, à eux de faire mieux que ces deux dernières finales de conférence.

