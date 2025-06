Qu’elle est dure cette fin de parcours pour l’Équipe de France de basket. Après la désillusion face à l’Espagne vendredi en demi, nouvelle énorme déception aujourd’hui avec une défaite contre des Italiennes très sérieuses. Pour la première fois depuis 2007, les Bleues repartent d’un Euro sans médaille…

La fin de série fait très mal, honnêtement. Très mal car l’Équipe de France était venue au Pirée pour gagner la plus belle des médailles, et elle repart donc bredouille, à peine l’organisation leur a-t-elle offert quelques olives et un sachet de feta.

Un match pour la troisième place très compliqué à vivre, avec 5 minutes indigentes au retour des vestiaires et les HUIT dernières minutes du match sans marquer un seul tir, on a connu mieux comme sentiment de domination. 18 points marqués en deuxième mi-temps, pas sûr que ça suffise pour une médaille, ah, on nous dit dans l’oreillette que bah non ça ne suffit pas. Aujourd’hui Janelle Salaün ou Valériane Ayayi étaient moins en jambes, ou dans la tête peu importe, les filles derrière n’ont pas su prendre le relais, et côté coaching il nous semblait bien avoir déjà vu Pauline Astier sur un terrain de basket et qu’elle était même pas trop mal avec le ballon… mais apparemment Jean-Aimé Toupane n’est pas de cet avis.

L’Équipe de France termine donc son tournoi par deux défaites et le groupe va désormais se séparer entre vacances, nouveaux clubs et WNBA (Salaün, Lacan, Rupert), tentant chacune comme elle le peur de digérer cette difficile fin de mois de juin. Y’a des soirs comme ça, pas envie de rire, fais chier.