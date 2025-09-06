Le 06 sept. 2025 à 09:41 par Nicolas Meichel

Comme tous les matins, petit coup d’œil sur ce qu’il s’est passé durant la nuit en WNBA. Spoiler : on va parler de Rhyne Howard, qui a envoyé 9 tirs à 3-points… pour la deuxième fois de la saison.



Les résultats de la nuit

En juin dernier, lors d’un match de Commissioner’s Cup face au Chicago Sky, Rhyne Howard avait établi un nouveau record WNBA avec 9 tirs primés marqués dans le même match. Cette nuit, rebelote.

37 points en 37 minutes, 13/26 au tir dont 9/17 derrière l’arc, la joueuse du Atlanta Dream était EN FEU !

HOWARD BROUGHT THE HEAT… AND THEN SOME 🔥

Rhyne Howard made history tonight in the @AtlantaDream win over the Sparks.

37 PTS | 9 3PM (season high in points)

She tied the WNBA single-game record for most threes, while the Dream set a franchise-record with 19 makes from… pic.twitter.com/Wl25ngWZ7J

— WNBA (@WNBA) September 6, 2025

Rhyne Howard devient évidemment la première joueuse WNBA à planter 9 tirs à 3-points dans plusieurs rencontres. Son équipe du Atlanta Dream a aussi battu un record de franchise avec 19 shoots de loin dans le même match. Une bien belle soirée à Atlanta !

Dans les autres matchs de la nuit, le Indiana Fever l’a emporté contre le Chicago Sky (sans Angel Reese, suspendue) malgré le forfait de Caitlin Clark, tandis que le New York Liberty a fait le boulot contre le Storm de Gabby Williams (7 points) et Dominique Malonga (8 points).

