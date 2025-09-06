Première du Groupe D au terme de la phase de poules, l’Équipe de France a connu un tournant lors de la deuxième mi-temps du match contre la Pologne. Une mi-temps de référence, provoquée notamment par le gros discours de Monsieur Guerschon Yabusele.

Le capitaine des Bleus n’a pas seulement guidé l’EDF en marquant 36 points contre la Pologne, il a aussi boosté ses copains en haussant le ton à la mi-temps.

Alors que la France était menée dans ce match capital du Groupe D, Guerschon a su trouver les mots pour booster toute une équipe.

Oh wow…

Le discours de Guerschon Yabusele à la mi-temps du match France – Pologne, avant de claquer 36 points sur leur tête + la victoire !! ❤️❤️❤️

Mon capitaine @yabusele28 🙏pic.twitter.com/KH9ORfnavy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2025

Dans la lignée des discours de Tony Parker ou Nicolas Batum, Guerschon Yabusele vient de prouver qu’il était aussi un leader par la voix. La suite on la connaît : victoire 83-76 contre la Pologne, avec un Yabusele MVP.

Ça c’est un vrai capitaine !