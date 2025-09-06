Le rookie Thomas Sorber (Thunder) ratera toute la saison 2025-26

Le 06 sept. 2025 à 11:37 par Nicolas Meichel

Sélectionné par le Thunder avec le 15e choix de la Draft NBA 2025, Thomas Sorber ne disputera pas le moindre match lors de la saison à venir. La faute à une grosse blessure au genou…

Si l’on en croit le communiqué officiel du Thunder, Sorber a été victime d’une rupture d’un ligament croisé (genou droit) lors d’un entraînement à Oklahoma City. Dur dur pour cet intérieur très prometteur de 19 ans, formé à Georgetown.

Les rookies à OKC ces dernières saisons…

Entre Holmgren, Topic et maintenant Sorber c’est pas la joie tous les jours de tenter de démarrer sa carrière NBA… https://t.co/lSwQFrXGVg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 5, 2025

Thomas Sorber suit malheureusement le chemin de Chet Holmgren et Nikola Topic, qui ont chacun manqué leur saison rookie avec OKC à cause d’un gros bobo.