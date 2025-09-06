Dylan Harper (Spurs) opéré du pouce, début de saison menacé ?

Dylan Harper, le deuxième choix de la Draft NBA 2025, est blessé au pouce et restera donc sur la touche un petit moment. Sera-t-il prêt pour la reprise fin octobre ? C’est le scénario espéré à San Antonio.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Harper a dû se faire opérer du pouce gauche après la déchirure partielle d’un ligament. La nouvelle pépite des Spurs s’est blessée mercredi à l’entraînement.

San Antonio Spurs No. 2 pick Dylan Harper underwent surgery Friday to repair a partially torn ligament in his left thumb that he suffered in a workout Wednesday, and the hope is Harper will be ready for the season opener Oct. 22 in Dallas, sources tell ESPN.

C’est une semaine difficile pour les rookies en NBA, puisque Thomas Sorber du Thunder a lui été victime d’une rupture d’un ligament croisé. Heureusement pour Dylan Harper, sa blessure est bien moins grave, mais pas sûr qu’il soit à 100% pour la reprise de la saison régulière le 22 octobre prochain.

La rééducation pour une opération du pouce peut prendre jusqu’à six semaines, ce qui nous emmène autour du 20 octobre. Espérons que cet épisode douloureux soit derrière lui à ce moment-là, histoire de pouvoir faire des dingueries avec Victor Wembanyama.

