Sélectionné en deuxième choix de la Draft NBA 2025, Dylan Harper a rejoint une équipe des Spurs qui possède déjà du beau monde sur le backcourt. De quoi potentiellement commencer sa carrière en sortie de banc, ce qui ne semble pas déranger la nouvelle pépite de San Antonio.

Avec le meneur De’Aaron Fox qui vient de décrocher un nouveau contrat de 229 millions de dollars, Stephon Castle qui a été élu Rookie de l’Année l’an dernier, ou encore le sniper Devin Vassell, on se pose logiquement des questions sur la place de Dylan Harper dans l’organigramme des lignes arrières aux Spurs.

Quand vous êtes un numéro 2 de draft, et que vous êtes un combo guard aussi talentueux que l’ancien de Rutgers, vous vous attendez peut-être à recevoir les commandes d’entrée. Mais la situation sera différente pour Harper à San Antonio.

“Ce ne sera pas rose tous les jours au plus haut niveau. Chacun doit attendre son tour” a déclaré Dylan sur le podcast de Carmelo Anthony. “James Harden sortait du banc en tant que sixième homme au Thunder pendant 3-4 ans, en train d’attendre son tour.”

Pour rappel, Harden a été sélectionné par le Thunder en troisième position de la Draft 2009, dans une équipe qui possédait déjà Russell Westbrook mais aussi Thabo Sefolosha à l’arrière, en plus de Kevin Durant évidemment ainsi que Jeff Green. Le Barbu a ainsi commencé sa carrière en sortie de banc, et ce pendant trois ans jusqu’à devenir le meilleur Sixième Homme NBA en 2012. La suite, vous la connaissez.

Possédant un style de jeu rappelant justement l’ancien d’Oklahoma City, Dylan Harper pourrait bien emprunter un chemin similaire lors de ses premières saisons NBA. Il a du talent plein les mains, et surtout la tête bien faite, ce qui devrait lui permettre de bien s’intégrer chez les Spurs de Victor Wembanyama.

Alors certes, les doutes existent sur son fit avec Fox et Castle, notamment à cause des limites du trio au niveau du shoot extérieur. Mais ce sera au coach Mitch Johnson de trouver la bonne formule pour maximiser le talent de chacun, et ainsi obtenir le bon équilibre collectif.

“Every day is not all sunshine and flowers, and that’s how it’s going to be at the next level. James Harden was with the Thunder and came off the bench for 3-4 years waiting for his turn, so everyone gotta wait for their turn.” – Dylan Harper pic.twitter.com/v4oXLKimkK

— Spurs Culture (@SpursCulture) August 20, 2025