Les Bleus connaissent leur groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2027

On connaît désormais tous les groupes de qualifications pour la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera au Qatar. La France affrontera la Finlande, la Belgique et la Hongrie avant de croiser avec le groupe de la Slovénie. Début des hostilités en novembre prochain.

L’EuroBasket 2025 approche à grands pas, mais les news commencent déjà à tomber sur la prochaine Coupe du Monde au Qatar. La France connaît maintenant l’intégralité de son groupe de qualification pour la compétition. La Finlande, la Belgique et la Hongrie seront sur le chemin des Bleus.

🌍 Le groupe de qualification des Bleus pour la Coupe du Monde 2027 est désormais complet

🇫🇮 Finlande

🇧🇪 Belgique

🇭🇺 Hongrie

👀 Puis ensuite un croisement avec Slovénie, Tchéquie, Suède et/ou Estonie

📅 Soit six fenêtres en deux ans !

🇶🇦 https://t.co/CaiJDZzoEf pic.twitter.com/fxlDPPGHuQ

— BeBasket (@Be_BasketFr) August 21, 2025

Ce premier groupe se départagera en trois fenêtres de matchs entre novembre 2025 et juillet 2026, avant que les trois premiers (dont la France fera partie faut pas déconner), croisent avec le groupe de la Slovénie pour trois nouvelles fenêtres de rencontres entre août 2026 et mars 2027. La Coupe du Monde, elle, commencera le 27 août 2027, et on espère y voir une Équipe de France revancharde après sa dernière prestation ratée aux mondiaux 2023 !

Source texte : BeBasket