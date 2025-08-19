L’EuroBasket 2025 approche à grands pas : 24 équipes en piste réparties en 4 groupes, 76 matchs au total du 27 août au 14 septembre, le tout dans quatre pays pour déterminer le futur champion d’Europe. Par ici pour tout savoir concernant le calendrier des rencontres !

Le calendrier complet de l’EuroBasket 2025

27 août

12h30 : Grande-Bretagne – Lituanie (Groupe B)

13h45 : République tchèque – Portugal (Groupe A)

15h30 : Monténégro – Allemagne (Groupe B)

17h : Lettonie – Turquie (Groupe A)

19h30 : Suède – Finlande (Groupe B)

20h15 : Serbie – Estonie (Groupe A)

28 août

14h : Géorgie – Espagne (Groupe C)

14h : Israël – Islande (Groupe D)

17h : Belgique – France (Groupe D)

17h15 : Bosnie-Herzégovine – Chypre (Groupe C)

20h30 : Grèce – Italie (Groupe D)

20h30 : Slovénie – Pologne (Groupe D)

29 août

12h30 : Allemagne – Suède (Groupe B)

13h45 : Turquie – République tchèque (Groupe A)

15h30 : Lituanie – Monténégro (Groupe B)

17h : Estonie – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Grande-Bretagne (Groupe B)

20h15 : Portugal – Serbie (Groupe A)

30 août

12h30 : Lituanie – Allemagne (Groupe B)

13h45 : République tchèque – Estonie (Groupe A)

14h : Italie – Géorgie (Groupe C)

14h : Islande – Belgique (Groupe D)

15h30 : Grande-Bretagne – Suède (Groupe B)

17h : Lettonie – Serbie (Groupe A)

17h : France – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Chypre – Grèce (Groupe C)

19h30 : Monténégro – Finlande (Groupe B)

20h15 : Turquie – Portugal (Groupe A)

20h30 : Espagne – Bosnie-Herzégovine (Groupe C)

20h30 : Pologne – Israël (Groupe D)

31 août

14h : Géorgie – Grèce (Groupe C)

14h : Slovénie – Belgique (Groupe D)

17h : Israël – France (Groupe D)

17h15 : Espagne – Chypre (Groupe C)

20h30 : Bosnie-Herzégovine – Italie (Groupe C)

20h30 : Pologne – Islande (Groupe D)

1er septembre

12h30 : Suède – Monténégro (Groupe B)

13h45 : Estonie – Turquie (Groupe A)

15h30 : Allemagne – Grande-Bretagne (Groupe B)

17h : Portugal – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Lituanie (Groupe B)

20h15 : Serbie – République tchèque (Groupe A)

2 septembre

14h : Grèce – Bosnie-Herzégovine (Groupe C)

14h : Belgique – Israël (Groupe D)

17h : Islande – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Chypre – Géorgie (Groupe C)

20h30 : Italie – Espagne (Groupe C)

20h30 : France – Pologne (Groupe D)

3 septembre

12h30 : Monténégro – Grande-Bretagne (Groupe B)

13h45 : Estonie – Portugal (Groupe A)

15h30 : Lituanie – Suède (Groupe B)

17h : République tchèque – Lettonie (Groupe A)

19h30 : Finlande – Allemagne (Groupe B)

20h15 : Turquie – Serbie (Groupe A)

4 septembre

14h : Bosnie-Herzégovine – Géorgie (Groupe C)

14h : France – Islande (Groupe D)

17h : Israël – Slovénie (Groupe D)

17h15 : Italie – Chypre (Groupe C)

20h30 : Espagne – Grèce (Groupe C)

20h30 : Pologne – Belgique (Groupe D)

6 septembre

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

7 septembre

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

1/8e de finale (à déterminer)

9 septembre

1/4 de finale (à déterminer)

1/4 de finale (à déterminer)

10 septembre

1/4 de finale (à déterminer)

1/4 de finale (à déterminer)

12 septembre

1/2 de finale (à déterminer)

1/2 de finale (à déterminer)

14 septembre

16h : match pour la 3e place

20h : finale

Pour rappel, les matchs de l’EuroBasket 2025 se dérouleront en Finlande (à Tampere, matchs du Groupe B), en Lettonie (à Riga, matchs du Groupe A + la phase finale), à Chypre (à Limassol, matchs du Groupe C) et en Pologne (à Katowice, matchs du groupe D).

