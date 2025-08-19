Durant l’intersaison, il n’y a pas que les effectifs des équipes qui bougent. Il y a aussi du recrutement au niveau des staffs techniques, comme chez les Spurs avec l’arrivée de l’ancien joueur NBA Rashard Lewis, ainsi que l’entraîneur personnel d’un certain Victor Wembanyama.

Les Spurs ont annoncé leurs nouvelles recrues dans un communiqué de presse, précisant les rôles de chacun d’entre eux.

Rashard Lewis, All-Star à deux reprises durant sa belle carrière (1998-2014) et champion NBA avec Miami en 2013, va s’occuper du développement des joueurs et poursuit ainsi son parcours dans le coaching. Pour rappel, Lewis a été assistant coach chez les Detroit Pistons durant la saison 2022-23, et était dans le staff des Spurs à la dernière Summer League. Celui qui enchaînait les ficelles chez les Sonics rejoint un autre ancien joueur à San Antonio, Corliss Williamson (assistant coach).

Rashard Lewis will be a San Antonio Spurs player development coach. He was a 2-time NBA All-Star and 2013 champion who averaged 14.9 points in 16 seasons with the Seattle SuperSonics, Orlando Magic, Washington Wizards and Miami Heat. He was also a Detroit Pistons assistant coach. pic.twitter.com/CDE6YK4fX7

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 18, 2025

En plus de Rashard Lewis, un certain Tim Martin rejoint aussi le staff des Spurs en tant qu’assistant coach chargé du développement des joueurs.

Son nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu’il est l’entraîneur personnel de Victor Wembanyama (entre autres) depuis 2020. Wemby a pris l’habitude de bosser avec Martin durant l’intersaison, notamment du côté de Dallas d’où est originaire son coach. Les deux pourront désormais travailler ensemble toute l’année, solidifiant un peu plus la belle relation de confiance qu’ils possèdent l’un envers l’autre.

“Avec un gars comme lui, qui a déjà une grande intelligence de jeu, le plus important est d’échanger plutôt que de lui dire quoi faire. Avec la jeune génération, c’est très important d’avoir des discussions, pour obtenir les infos et les feedbacks dont j’ai besoin, pour mettre en place un programme d’entraînement adapté.” – Tim Martin, en 2023

Pour être tout à fait complet, sachez aussi que l’ancien assistant des Mavs Sean Sweeney sera désormais le bras droit du coach Mitch Johnson.