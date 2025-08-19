Alors que l’EuroBasket 2025 va débuter dans une dizaine de jours, Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas participé au moindre match de préparation avec la Grèce. Mais cela est sur le point de changer.

Si l’on en croit BasketNews, qui cite la fédération grecque de basket, le Freak sera en effet en tenue pour affronter la Lettonie mercredi soir (19h).

Ce sera le premier match de préparation pour Giannis, qui n’a pas participé aux quatre premières rencontres de son équipe sur ce mois d’août. Antetokounmpo a repris l’entraînement ce week-end avec ses copains de l’équipe nationale.

👏🇬🇷Giannis Antetokounmpo will make his summer debut for Greece as he is cleared to play against Kristaps’ Porzingis Latvia! #Eurobasket pic.twitter.com/kUOLlx3wsp

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 18, 2025

Pour rappel, l’absence de Giannis s’expliquait par des histoires d’assurance, la Grèce devant attendre une autorisation écrite des Milwaukee Bucks avant de faire jouer sa superstar. Ce dossier est désormais réglé, non sans polémique, la fédération grecque dénonçant la propagation de “rumeurs malicieuses” concernant la participation du Freak (via EuroHoops). Les rumeurs en question avaient notamment mis en avant des soi-disant tensions entre la fédé et les Bucks, pouvant potentiellement résulter en une absence d’Antetokounmpo à l’Euro.

Heureusement, le Greek Freak est donc bel et bien là, prêt à faire du sale avec son équipe nationale. Son coéquipier Giannoulis Larentzakis peut le confirmer, tandis que les arceaux sont déjà malmenés.

Why did Giannis Antetokounmpo slap Larentzakis like that 😭

🎥 giannispan_/TikTok pic.twitter.com/kuwtbvEMvd

— BasketNews (@BasketNews_com) August 16, 2025

𝙇𝙤𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 💪@Giannis_An34 #HellasBasketball#PantaDipla#RoadToEuroBasket#EuroBasket pic.twitter.com/1UPe0ogktC

— HellenicBF (@HellenicBF) August 18, 2025

L’Équipe de France, qui affrontera la Grèce pour son dernier match de préparation dimanche prochain, est prévenue.