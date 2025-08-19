Un peu comme les notes d’un célèbre jeu de basket ou le classement du MVP, le Power Ranking de la FIBA est souvent sujet à discussion dans les salons et autres PMU de village. On décrypte le dernier en date ?

Dans huit jours l’Euro débute, alléluia, et pour nous faire patienter la FIBA a donc publié hier son dernier Power Ranking. On y trouve des Français sur le podium, des Lituaniens plein de hype, et des Slovènes probablement fâchés. Ah oui, et on y cherche encore les Espagnols, cheh.

Comment la FIBA calcule-t-elle ce classement ? Vous n’avez rien demandé et je vais donc répondre sans trop d’assurance : évolution du roster, derniers résultats en date, et sens du vent, un peu. Une notion un peu trouble on ne va pas se cacher, mais au moins ça fait causer.

Les Allemands et les Serbes restent en tout cas aux deux premières places et c’est super logique, la France est troisième et c’est plutôt cool, alors que la Lituanie fait un bond de cinq places, probablement parce que Jonas Valanciunas a menacé le mec qui fait le classement avec une hache. On note également que les Slovènes chutent à la dixième place et il se pourrait qu’ils soient fâchés le samedi 30 août face à la France, alors que nos amis (non) espagnols ont tout bonnement disparu du Top 10 après s’être fait retourner deux fois en une semaine par les Bleus.

La vraie vérité ? Elle sera pour le dimanche 14 septembre après 18 jours de bataille. D’ici-là on vous prépare un programme aux petits oignons, mais qui ne vous fera pas pleurer quand on les épluche. Une conclusion qui n’a ni queue ni tête… comme ce classement ?