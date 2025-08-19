Le coach Rick Carlisle prolonge aux Pacers pour plusieurs saisons

Deux mois après être passés à une petite victoire du titre NBA, les Indiana Pacers et leur coach Rick Carlisle ont trouvé un accord sur une prolongation de contrat. On ne change pas une collaboration qui marche.

La nouvelle vient d’être annoncée par l’insider Marc Stein. On parle d’une prolongation de contrat de plusieurs saisons, sans avoir plus de précisions.

BREAKING: Pacers coach Rick Carlisle has agreed to a multiyear extension after coaching Indiana to last season’s NBA finals, @TheSteinLine has learned. pic.twitter.com/pGOnfjUBNc

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 19, 2025

Arrivé aux Pacers en 2021 après un premier passage en tant que head coach au cours des années 2000, Rick Carlisle n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour refaire d’Indiana une place forte de la Conférence Est. Les Pacers ont progressé sensiblement année après année, passant d’une équipe à 25 victoires en 2022 à une équipe jouant un Game 7 de Finales NBA en 2025.

À travers son expérience (il est dans le Top 10 des coachs au nombre de victoires en Playoffs, champion NBA en 2011), sa capacité d’ajustement et la formidable identité collective qu’il a su créer à Indiana, Carlisle a une nouvelle fois confirmé lors des derniers Playoffs qu’il faisait partie des tout meilleurs entraîneurs NBA. Quasiment personne n’imaginait les Pacers en Finales, mais ce bon vieux Rick a maximisé le potentiel de son groupe.

Désormais, un tout autre challenge attend Carlisle. Sans son maestro Tyrese Haliburton blessé, et son pivot Myles Turner parti, le coach de 65 ans devra trouver de nouvelles solutions pour permettre à Indiana de rester parmi les équipes compétitives de l’Est. S’il y en a bien un qui peut relever ce défi, c’est lui !