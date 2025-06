Le message de Tyrese Haliburton après sa blessure

Tyrese Haliburton a adressé un message poignant à ses fans, peu après l’annonce de sa rupture du tendon d’Achille. Une lettre à la fois déchirante et pleine de sens.

La dramaturgie du Game 7 de dimanche a atteint des niveaux rarement vécus à ce niveau-là de compétition. La blessure de Tyrese Haliburton est terrible et le meneur des Pacers a tenu à s’adresser tôt ce matin à ses fans, avec une longue lettre, poignante, lourde de sens, terrible mais positive. Courage Ty, tu reviendras plus fort.

Je ne sais pas comment l’expliquer, si ce n’est par le choc. Les mots ne peuvent exprimer la douleur de cette déception. La frustration est insondable. J’ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce moment et c’est comme ça que ça se termine ? Cela n’a aucun sens. Maintenant que j’ai été opéré, j’aimerais pouvoir compter le nombre de fois où les gens me diront que je vais “revenir plus fort”. Quel cliché lol, ça craint. Mon pied est comme un poids mort. Mais ce qui fait le plus mal, je pense, c’est mon esprit. J’ai l’impression de divaguer, mais je sais que c’est quelque chose dont je me souviendrai quand j’en serai sorti, comme d’une chose que je suis fier d’avoir traversée.

Ça fait du bien de laisser sortir cette merde sans que vous ne voyiez le gamin pleurer à chaudes larmes. À 25 ans, j’ai déjà appris que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Je sais que je sortirai de cette épreuve en étant un meilleur homme et un meilleur joueur. Et honnêtement, à l’heure actuelle, avec mon tendon d’Achille déchiré et tout le reste, je ne le regrette pas. Je le referais, et je le referais encore, pour me battre pour cette ville et pour mes frères. Pour avoir la chance de faire quelque chose de spécial. Indy, je suis désolé. S’il y a des fans qui ne méritent pas ça, c’est bien vous. Mais ensemble, nous allons nous battre comme des diables pour revenir à cet endroit précis et franchir cet obstacle. Je ne doute pas une seconde que vous êtes tous derrière moi, et j’espère que vous savez que je suis derrière vous.

Je pense que Kobe a dit ce qu’il y avait de mieux dans cette situation. “Il y a des problèmes et des défis bien plus importants dans le monde qu’une déchirure du tendon d’Achille. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, trouvez le bon côté des choses et mettez-vous au travail avec la même croyance, la même volonté et la même conviction que jamais.” Et c’est exactement ce qu’il faut faire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me remettre sur pied. Mon parcours pour arriver là où je suis aujourd’hui n’est pas le fruit du hasard, je me suis efforcé chaque jour d’être excellent. Et je continuerai à le faire.

Le plus important dans tout cela, c’est que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour chaque expérience qui m’a mené jusqu’ici. Je suis reconnaissant pour tout l’amour du monde du monde du basket-ball. Je ne suis pas “obligé” de passer par là, je peux passer par là. Je suis reconnaissant pour la route qui m’attend. Regardez comment je me remettrai de tout ça. Alors, donnez-moi un peu de temps, je vais me dépoussiérer et redevenir la meilleure version de Tyrese Haliburton.

Proverbe 3:5-6 « Confie-toi à l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta propre intelligence ; dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers”