NBA Draft 2025 : tous les profils détaillés des meilleurs prospects

Demain soir la NBA vivra au rythme de la Draft, et une partie du destin de dizaines de jeunes joueurs se jouera. Depuis quelques semaines on tente de vous présenter tous ces futurs cracks avec le plus d’infos possible, pour que vous vous fassiez vous aussi une idée sur cette cuvée assez délicieuse selon nous. Allez hop, on met tout ça dans les favoris et on se retrouve demain sur l’estrade ?