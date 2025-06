NBA Free Agency 2025 : les Spurs intéressés par Guerschon Yabusele ?

Guerschon Yabusele fait clairement partie des joueurs les plus surveillés à l’aube de cette Free Agency, et selon les dernières rumeurs c’est aux côtés d’un autre Français qu’il pourrait évoluer la saison prochaine…

Qui veut d’un joueur dans son prime, qui défend dur et qui saute sur tous les ballons, capable d’offrir du spacing mais également d’aller au carton ? Qui veut d’un mec polyvalent as fu*k, bon élément dans un vestiaire et auteur du plus gros poster que LeBron James n’ait jamais subi ? Réponse : tout le monde. Même pas de chauvinisme ici, simplement ce constat, celui d’un Guerschon Yabusele en pleine bourre et qui va signer dans les prochains jours le plus gros contrat de sa vie, c’est une certitude. Et au jeu des prétendants, une franchise bien connue des fans français a pop ces dernières heures, selon l’insider Michael Scotto.

REPORT: The Spurs are expected to show interest in Guerschon Yabusele, per @MikeAScotto. pic.twitter.com/q4FM3WFAlQ

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 24, 2025



Les Spurs peuvent-ils réunir à San Antonio la raquette titulaire de l’Équipe de France, celle qui a rudoyé il y a moins d’un an Team USA en finale des JO de Paris ? On ne vous cache pas que la simple évocation de cette idée nous fait frissonner et nous obligerait à mater absolument tous les matchs des Spurs la saison prochaine. La franchise de Wemby n’est pas la seule candidate néanmoins, on imagine qu’une… quinzaine d’équipes doivent bien être intéressées par le profil de Guerschon, alors on suivra avec attention le dossier du Français, au dessus de la pile pour pas mal de monde…