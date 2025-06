Après l’épilogue de la saison NBA dimanche soir entre le Thunder et les Pacers, place à celui du championnat de France. Et comme pour la Grande Ligue, c’est sur un ultime match que se jouera le titre !

Logique respectée en France, puisque la finale du championnat opposera ce soir le 1er (Paris) au 3ème (Monaco), les deux équipes qui ont performé cette saison en EuroLeague, bref les deux meilleures équipes françaises on ne va pas pinailler.

Paris a pris les deux premières manches à domicile, Monaco les deux suivantes à la maison aussi, et voilà donc tout ce beau monde de retour à l’Adidas Arena, pour savoir qui succèdera à… Monaco, double champions en titre, face aux Mets en 2023 et à ces mêmes Parisiens l’an passé.

Nadir Hifi, TJ Shorts, Kevarrius Hayes, Tyson Ward ou Maodo Lo d’un côté, Elie Okobo, Matthew Strazel, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame ou Mam Jaiteh de l’autre, deux légendes FIBA au coaching (Splitter pour Paris et Spanoulis pour Monaco), n’en dites pas plus la scène du soir sera remplie de héros potentiels et comme un bonheur ne vient jamais seul le match sera diffusé gratuitement sur la plateforme DAZN, si toutefois vous n’êtes pas un boomer et que vous réussissez à vous créer un compte.

Free Agency et Draft qui se rapprochent, Coupe du Monde de 3×3 et quarts de finale de l’Euro ? Cette journée n’était pas assez remplie alors rendez-vous à 20h30 pour l’épilogue du championnat de France, pour savoir si Paris s’offrira son premier titre de champion, ou si Monaco validera un superbe three-peat !