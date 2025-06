NBA Free Agency 2025 : les meilleurs joueurs disponibles, poste par poste !

Le 30 juin prochain, la NBA va exploser pendant quelques heures avec l’ouverture de la traditionnelle Free Agency, cette période à laquelle les franchises NBA sont autorisées à récupérer les joueurs libres de tout contrat. Mais qui sont ces joueurs libres cette saison ? Suffisait de demander.

Chris Paul et Russell Westbrook pour terminer leur carrière. Les Français Nicolas Batum ou Guerschon Yabusele. Le finaliste NBA Myles Turner, le sniper Malik Beasley, les babars Al Horford ou Brook Lopez…

De nombreux joueurs potentiellement impactants seront dispos à partir de lundi prochain, et dès le gong il flottera au dessus de la NBA une atmosphère de vente à la criée sur le port de St-Malo. Pour y voir plus clair ? Voici les noms des joueurs les plus importants sur le marché, y’a plus qu’à remplir le panier !

Les meilleurs meneurs qui seront agents libres (ou potentiellement) le 1er juillet :

Chris Paul

Russell Westbrook

Malcolm Brogdon

D’Angelo Russell

Dennis Schröder

Tre Jones

Tyus Jones

Tre Mann

Sam Merrill

Spencer Dinwiddie

Dante Exum

Kyle Lowry

Delon Wright

Monte Morris

Cameron…

Les meilleurs arrières qui seront agents libres (ou potentiellement) le 1er juillet :

James Harden (s’il ne prend pas sa player option)

Malik Beasley

Nickeil Alexander-Walker

Caris LeVert

Matisse Thybulle (s’il ne prend pas sa player option)

Gary Trent Jr

Quentin Grimes (sous…

Les meilleurs ailiers qui seront agents libres (ou potentiellement) le 1er juillet :

Jonathan Kuminga (sous validation des Warriors)

Amir Coffey

Kelly Oubre (s’il décline sa player option)

Bruce Brown

Cody Martin (si les Suns ne le garantissent pas)

Ziaire Williams

Dean Wade (si…

Les meilleurs ailiers forts qui seront agents libres (ou potentiellement) le 1er juillet :

Julius Randle (s’il décline sa player option)

Guerschon Yabusele

John Collins (s’il décline sa player option)

Chris Boucher

Nicolas Batum (s’il décline sa player option)

Trey Lyles

Bobby…

Les meilleurs pivots qui seront agents libres (ou potentiellement) le 1er juillet :

Myles Turner

Al Horford

Brook Lopez

Clint Capela

Naz Reid (s’il décline sa player option)

Luke Kornet

Larry Nance Jr

Kevon Looney

Thomas Bryant

Jaxson Hayes

Day’Ron Sharpe

Paul Reed

Isaiah…

