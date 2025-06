Nuggets : Ben Tenzer et Jon Wallace (ex-Wolves) nommés à la direction de la franchise

Après avoir fait du ménage dans le staff technique en renvoyant Michael Malone et en nommant David Adelman coach, les Nuggets continuent leur chantier à l’étage de la direction. Ben Tenzer et Jon Wallace sont respectivement engagés comme vice-président en charge des opérations basket et vice-président en charge des joueurs.

Les Nuggets se constituent un nouvel organigramme, pour définitivement mettre l’ère Michael Malone dans le rétro de la franchise. Ben Tenzer et Jon Wallace rejoignent l’équipe de direction, une décision qui doit permettre à Denver de jouir d’une vision nouvelle sur le plan basket et sur le plan humain pour très vite relancer un projet qui est certes performant mais n’a pas su remporter de nouveau titre NBA depuis 2023.

The Denver Nuggets are naming Ben Tenzer as the executive vice president of basketball operations and hiring Minnesota Timberwolves executive Jon Wallace as the franchise’s new executive vice president of player personnel, sources tell ESPN. Both will report to Josh Kroenke.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2025

Ben Tenzer, jusqu’ici GM par intérim suite au renvoi de Calvin Booth, est donc confirmé dans la franchise. Jon Wallace arrive lui de Minnesota. Un bon signal, puisque la Draft est imminente (la Free Agency aussi, mine de rien) et que les Nuggets n’avaient jusqu’ici pas de direction claire.