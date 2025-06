Le Mercato a ouvert ses portes en NBA ! Mais saurez-vous annoncer l’avenir des joueurs…? Nouveau jeu pour cet été 2025, voici 5 joueurs avec 5 destinations à trouver. Qui jouera où la saison prochaine ? C’est à vous de nous le dire !

5 joueurs.

5 réponses à donner.

1 jeu, 1 formulaire à remplir, et des milliers de personnes qui pensent détenir la vérité.

Chaque été c’est la même chose, le marché des transferts et des signatures ouvre ses portes et on se retrouve dedans des breaking news plus folles les unes que les autres.

Mais qui va finir où ? Et qui, parmi vous, sera capable de nous annoncer le futur ? C’est face à ces questions que nous avons décidé de lancer le Free Agency Challenge.

Pour faire simple ?

5 joueurs ici, 5 réponses à donner, un formulaire à valider et qu’on ressortira au mois d’octobre prochain.

L’objectif ?

Faire 5 sur 5, toucher le gros lot et avoir le respect de tous les fans de NBA. Vous connaissez déjà le Bracket Contest, le Christmas Contest et le Grand Jeu des Hexperts, à vous de nous montrer que vous êtes les plus forts en toute saison.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le Free Agency Challenge est un jeu-concours qui consiste à deviner l’avenir de 5 joueurs NBA 2024-25 via 5 questions.

Pour chacun des 5 joueurs proposés dans le jeu, vous aurez la possibilité de donner votre réponse :

en choisissant sa future équipe dans le bandeau défilant

soit en sélectionnant son équipe actuelle (le joueur ne changera pas d’équipe selon vous)

soit en sélectionnant une autre équipe que celle pour laquelle il joue actuellement (le joueur changera d’équipe selon vous)

Le but du jeu est simple : donner votre réponse pour les 5 joueurs, valider votre formulaire, et voir si votre prono se rapproche le plus de la réalité en NBA !

# JE PEUX REMPLIR MON FORMULAIRE JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du Free Agency Challenge : lundi 23 juin 2025 à 10h00.

Fermeture du Free Agency Challenge : lundi 30 juin 2025 à 23h00.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si vous avez correctement rempli et validé votre formulaire :

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail que vous aurez indiquée.

Vous pourrez télécharger votre formulaire une fois qu’il est rempli, via le bouton créé à cet effet sur la page de confirmation.

Vous pourrez également partager votre formulaire sur Twitter et Facebook via les boutons créés à cet effet .

Vous pourrez également partager votre formulaire sur Instagram après l’avoir téléchargé, en nous identifiant bien sûr !

Attention : checkez vos spams.

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU FREE AGENCY CHALLENGE ?

Bien évidemment, comme pour chacun de nos jeux, le vainqueur remporte le respect de toute la communauté basket en France.

Mais en plus, il ou elle aura droit à un incroyable cadeau grâce à ParionsSport en ligne : 1 voyage aux USA pour voir 1 match de la saison NBA 2025-26 !! !

Et ce n’est pas qu’un match NBA à voir sur place, c’est la totale offerte par ParionsSport en Ligne :

1 voyage pour 2 personnes aux USA

2 places pour voir 1 match de la saison NBA 2025/26

Transport + hôtel compris dans la dotation

Des étoiles plein les yeux

Alors, qui est chaud parmi vous pour s’offrir un voyage de rêve la saison prochaine…?

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

La veille du début de la saison NBA 2025-26, nous ressortirons tous les formulaires enregistrés.

En effet, nous devons laisser l’intégralité du mercato se dérouler, afin de savoir qui joue pour quelle équipe le soir de la reprise de la NBA.

La première étape sera de voir quels sont les formulaires qui ont proposé le + de bonnes réponses sur les 5 joueurs proposés.

La deuxième étape sera de voir s’il y a des héros ou héroïnes à égalité, avec 5 bonnes réponses au total.

L’objectif numéro 1 est donc d’avoir un maximum de bonnes réponses (5 sur 5).

Et en cas de multiples formulaires gagnants, un tirage au sort sera effectué afin de déterminer 1 grand vainqueur du Free Agency Challenge 2025.

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

La saison régulière NBA 2025-26 démarrant probablement la semaine du 22 octobre prochain, et avec des formulaires à trier par milliers, le vainqueur sera annoncé à la fin du mois d’octobre 2025.