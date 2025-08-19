John Wall prend sa retraite : le Wizard a dévoilé tous ses sorts

John Wall prend sa retraite à l’aube de ses 35 ans. Le meneur de jeu, miné par les blessures en fin de carrière, n’a joué “que” 11 saisons en NBA. Le temps pour lui de marquer toute une génération. La vitesse, les double-doubles points / passes et les Wizards, dans la décennie 2010, c’était lui.

Difficile de ne pas se souvenir de la sensation qu’était John Wall à la sortie de l’université du Kentucky. Un meneur de jeu électrisant, premier choix de la Draft 2010, premier coup de jus d’une décennie qui le verra s’élever très haut ; que ce soit lors de certains dunks où dans la hiérarchie de l’histoire des Washington Wizards.

À peine 15 ans plus tard, en ce mardi 19 août 2025, l’ancien Wildcat annonce sa retraite, au beau milieu de l’été, dans la discrétion, après plus de deux saisons passées loin de la NBA. C’est Shams Charania qui a officialisé la fin de sa carrière.

After 11 seasons, John Wall says he has retired from basketball. Wall, a five-time NBA All-Star out of Kentucky, played for the Washington Wizards, Los Angeles Clippers and Houston Rockets.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 19, 2025

John Wall a régalé les fans de la capitale pendant 10 ans grâce à sa vitesse, ses drives et sa qualité de passes. Il a été sélectionné cinq fois au All-Star Game sur la période et a même été All-NBA en 2017. Une saison pendant laquelle, il est passé à un match de folie de Kelly Olynyk d’emmener son équipe en Finales de Conférence.

Malheureusement, une glissade dans sa salle de bain, une rupture du tendon d’Achille et des retours ratés aux Houston Rockets et aux Los Angeles Clippers ont eu raison de sa fin de carrière.

John Wall, c’est une introduction de légende, une claque visuelle indiscutable et un joueur qui aurait pu aller encore bien plus haut à l’image de son duo avec Bradley Beal. Mais c’est surtout un homme qui manquera à la NBA. Bonne retraite Wizard !

Source texte : Shams Charania